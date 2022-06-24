Ігор Йовічевіч змінить Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера "гірників".

Хорватський фахівець Ігор Йовичевич, який зараз очолює "Дніпро-1" , найближчим часом прийме донецький "Шахтар".

Про це повідомляє український футбольний журналіст Роман Бебех у своєму Телеграм-каналі.

"Ігор Йовічевіч на 99,9% очолить донецький "Шахтар"!

Ліга чемпіонів - головний аргумент. Чекаємо офіційної інформації", - йдеться в повідомленні.

Не виключено, що призначенню допоміг директор "Шахтаря" з футболу Даріо Срна з Хорватії.

Очікується, що на посаді Йовічевіч змінить Роберто Де Дзербі, який через війну, швидше за все, покине клуб. "Гірники" поступово розпродають своїх легіонерів і в наступному сезоні зроблять ставку на українських гравців.

Нагадавши, "Шахтар" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів 2022/2023. Це сталося завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал цьогорічного турніру та відсторонення російських команд від єврокубків.

Ігор Йовічевич: кар'єра

48-річний хорват ігор Йовічевіч працює з "Дніпром-1" з осені 2020 року.

У сезоні 2021/22 команда під його керівництвом займала 3-е місце, і хоча чемпіонат не був закінчений, "Дніпро-1" отримав право зіграти в кваліфікації Ліги Європи, гарантувавши собі єврокубкову осінь.

В Україні Йовічевіч також працював з львівськими "Карпатами".

Крім того, хорват очолював словенський "Цельє" і Динамо Загреб з Хорватії.

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