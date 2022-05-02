Збірна Росії відсторонена від виступів у Лізі націй. Загалом санкції містять 11 пунктів.

УЄФА повідомив рішення стосовно участі російських команд у турнірах під його егідою.

На офіційному сайті організації йдеться про запровадження наступних санкцій:

– Жіноча збірна Росія не зіграє на жіночому Євро-2022 влітку – її в групі С замінить Португалія, яку росіянки пройшли в плей-оф кваліфікації;

– Російські команди не братимуть участь у наступному сезоні єврокубків під егідою УЄФА. Крім того, у сезоні 2022/23 Росія отримає 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів для чоловічих команд та 1,750 – для жіночих (найменший показник російських клубів за останні 5 сезонів);

– Заявки Росії на проведення Євро-2028/2032 визнано неприйнятними через можливість поганого впливу на репутацію УЄФА, а також невизначеність термінів відсторонення російських команд від участі у турнірах під егідою Спілки;

– Збірна Росії не гратиме в групі другого дивізіону Ліги націй та автоматично займе 4-ту сходинку (останню), а також 16-ту – у рейтингу всіх команд Ліги B;

– Результати збірної Росії U-21 у групі відбору до молодіжного Євро анульовані, склад групи зменшено до 5 учасників;

– Результати жіночої збірної Росії відбору ЧС-2023 анульовані, склад групи зменшено до 5 учасників;

– Жіноча збірна Росія не зіграє у "Фіналі чотирьох" з футзалу – її місце у квартеті з Україною, Португалією та Іспанією займе Угорщина;

– Російські клуби не гратимуть у футзальній Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23;

– Збірні Росії U-17 та U-19 виключені з відповідних змагань – команди з її груп зіграють мінітурніри за участі трьох збірних;

– Футзальну збірну Росії замінить Норвегія на жеребкуванні групового етапу основного раунду Євро-2024;

– Росія не братиме участь у Кубку Регіонів сезону 2022/23 (аматорські змагання).

Раніше ФІФА дискваліфікував Росію, присудивши їй технічну поразку у відборі на ЧС-2022 проти збірної Польщі.

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