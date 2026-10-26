Мессі, Мбаппе та інші: оголошено 10 претендентів на 'Золотий м’яч' 2026 року

До списку фіналістів увійшли футболісти з шести країн.

Організатори "Золотого м'яча" 2026 року оголосили десятку футболістів, які боротимуться за престижну індивідуальну нагороду. Список фіналістів опубліковано на сторінці премії в соцмережі X.

Фіналісти "Золотого м’яча" 2026 року:

Усман Дембеле;

Кіліан Мбаппе;

Майкл Олісе;

Ерлінг Голанн;

Гаррі Кейн;

Хвіча Кварацхелія;

Ліонель Мессі;

Фабіан Руїс;

Родрі;

Ламін Ямаль.

Оновлено о 23:05. Ямаль вже втретє став лауреатом нагороди "Найкращий молодий гравець, якому ще не виповнилося 21 рік". Нагороду переможцю вручив 50-річний український ексфутболіст і володар "Золотого м’яча" 2004 року Андрій Шевченко.

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Нагадаємо, що 25 жовтня український воротар Андрій Лунін вийшов у стартовому складі мадридського "Реала" на матч проти "Барселони". У післяматчевому інтерв’ю він зазначив, що його команді вдалося обіграти "Барселону" завдяки дисципліні та настрою.

Мадридський "Реал" зіграв проти "Барселони" в рамках 10-го туру Ла Ліги. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь мадридського клубу.

Крім того, 21 жовтня відбувся матч 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27, у якому зустрілися міланський "Інтер" і донецький "Шахтар". Цей поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь італійців.

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