Лунін розкрив, як 'Реалу' вдалося обіграти 'Барселону' в Ла Лізі

Він також наголосив на важливості не зупинятися на досягнутому результаті.

25 жовтня український воротар Андрій Лунін вийшов у стартовому складі мадридського "Реалу" на матч проти "Барселони".

Як відзначає Defensa Central, українець став одним з ключових факторів перемоги "вершкових" у ель-класіко на тлі хвороби основного кіпера "королівського клубу" Тібо Куртуа.

В післяматчевому інтервʼю Лунін відзначив, що його команді вдалося обіграти "Барселону" завдяки дисципліні та настрою.

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"Грати на виїзді складніше, але ми здобули три дуже важливі очки. Усе базується на колективній роботі. Коли гра ускладнюється, особливо проти таких суперників, потрібно вміти страждати та бути командою до кінця", – сказав Лунін.

Журналісти відзначили, що для мадридського "Реалу" це вже пʼята перемога поспіль, на що Лунін відповів: "Важливо не зупинятися. Ми не повинні зациклюватися на цьому. Ми повинні продовжувати вдосконалюватися, і все залежить від шляху, яким ми маємо йти вперед. В останні роки команда показала, що завжди йде до кінця, але нам потрібно більше зосередитися на своїй роботі, бо ця команда завжди хоче працювати наполегливіше".

Нагадаємо, мадридський "Реал" зіграв проти "Барселони" в рамках 10 туру Ла Ліги. Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь мадридського клубу. На один гол Рафіньї, мадридці відповіли дублем Кіліана Мбапе. А Лунін, який грав зі старту, зробив кілька ключових сейвів. Також український кіпер перейняв капітанську повʼязку, коли поле покинув Федеріко Вальверде

Зауважимо, що вже цього вівторка, 27 жовтня, "класичне" пройде і в Україні. Донецький "Шахтар" в рамках 1/8 Кубка України прийматиме київське "Динамо", яке нещодавно змінило головного тренера.

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