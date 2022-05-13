"Гірники" можуть зіграти домашні матчі наступного сезону ЛЧ на стадіоні "Легії".

Через війну, яку розв'язала РФ на території України, УЄФА не дасть дозволу донецькому "Шахтарю" проводити ігри Ліги чемпіонів у рідній країні.

Керівництво "гірників" змушене було шукати інші варіанти для проведення домашніх поєдинків єврокубків у сезоні-2022/23. І, схоже, донеччани знайшли рішення.

Напередодні директор "Шахтаря" Даріо Срна в інтерв'ю польським ЗМІ зізнався, що донецький клуб планує в наступному сезоні грати матчі Ліги чемпіонів у Польщі.

"Ваша країна так допомогла Україні, що у нас є план, щоб вам віддячити. Ми хочемо грати матчі Ліги чемпіонів у Польщі. Це міг бути знак подяки. Шкода, що жоден польський клуб не грає в Лізі чемпіонів. Якби ми змогли подарувати вам футбол такого рівня, то були б задоволені.

Повторюся, Польща відмінно до нас ставиться. З першого дня вторгнення. Країна прийняла понад 2 мільйони українців, у переважній більшості жінок і дітей, яким потрібна була допомога. Можемо тільки подякувати.

Де ми будемо грати? Думаю, що у Варшаві. На якому стадіоні? Поки ми розглядаємо різні варіанти", - сказав Срна.

Тепер же стало відомо, в якому саме місті "Шахтар" планує приймати зіграти свої домашні ігри наступного сезону ЛЧ.

"Гірники" зупинилися на варінті з Варшавою і вже ведуть переговори з місцевою "Легією". Цю інформацією підтвердив власник і президент варшавського клубу Даріуш Міодускі.

"На даному етапі можу тільки підтвердити, що ми працюємо над цим питанням разом з "Шахтарем". Скоро ми будемо розуміти більше і, звичайно, повідомимо вам всі подробиці", - наводить слова Міодускі sportowefakty.wp.pl.

Поки офіційно "Шахтар" не заявляв, що гратиме ігри Ліги чемпіонів саме у Варшаві, однак, виходячи із заяв представників донецького і варшавського клубів, "гірники" проводитимуть свої домашні матчі ЛЧ саме у Польщі.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже більше двох місяців.

Через війну чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Додамо, що "Шахтар" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів 2022/2023. Це сталося завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал цьогорічного турніру та відстороненню російських команд від єврокубків.

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