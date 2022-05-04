"Ліверпуль" знову обіграв "Вільярреал" та вийшов до фіналу найпрестижнішого футбольного турніру.

Пройшов матч-відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів між "Вільярреалом" та "Ліверпулем".

В Англії команда Юргена Клоппа перемогла з рахунком 2:0, а тому їхала в гості до іспанців з впевненим гандикапом. Втім, з перших хвилин поєдинку "Вільярреал" показав, що його рано списувати з рахунків. Підопічні Унаї Емері швидко забили у ворота Аліссона, а до перерви навіть подвоїли перевагу.

У другому таймі "Ліверпуль" повернув ініціативу та забив тричі зусиллями Фабінью, Луїса Діаса та Садіо Мане.

Вільярреал (Іспанія) – Ліверпуль (Англія) – 2:3 (перша гра – 0:2)

Голи: Діа, 3, Коклен, 41 – Фабінью, 62, Луїс Діас, 67, Мане, 74

Для мерсисайдців цей фінал стане третім за останні п'ять років. У 2018 році "Ліверпуль" у фіналі поступився мадридському "Реалу" (1:3), а у 2019 році підопічні Клоппа здолали "Тоттенхем" (2:0).

Четвертого травня "Манчестер Сіті" та "Реал Мадрид" визначать другого фіналіста ЛЧ сезону 2021/2022. Початок матчу о 22:00. Перший поєдинок виграли "містяни" з рахунком 4:3.

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