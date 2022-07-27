Михайло Мудрик приголомшливим голом відкрив рахунок у грі з "Аяксом", але "гірники" все ж виграти не змогли.

У вівторок, 26 липня, донецький "Шахтар" зіграв черговий контрольний матч в рамках підготовки до нового сезону.

Суперником українського клубу став найтитулованіший клуб Нідерландів і чотириразовий переможець Ліги чемпіонів - амстердамський "Аякс".

Рахунок у поєдинку відкрили "гірники", на 33-й хвилині забив Мудрик. Гол Михайла вийшов особливо красивим, тому що він протягнув м'яч зі своєї половини поля, увійшов до штрафного майданчика, де показав фінти, і завдав гольового удару.

Нідерландський клуб зрівняв рахунок ще до перерви - Тадіч відновив паритет на 45-й хвилині зустрічі.

У другому таймі Ігор Йовічевіч змінив усіх футболістів, давши їм шанс проявити себе. "Аякс" скористався цим і забив двічі, що допомогло їм виграти зустріч.

"Аякс" - "Шахтар" - 3:1

Голи: Тадіч, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 - Мудрик, 33

"Аякс": Пасвер, Ренш, Тімбер (Схурс, 66), Блінд, Вейндал (Баас, 77), Классен (Консейсау, 77), Альварес, Бергейс (Тейлор, 80), Бергвейн (Кудус, 66), Тадіч, Антоні (Бробі, 76)

"Шахтар": Трубін (П'ятов, 46), Конопля (Очеретько, 46), Бондар (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Корнієнко (Кірюханцев, 46), Степаненко (Джурасек, 46), Бондаренко (Стасюк) 46), Судаков (Вакула, 46), Кащук (Кулаков, 46), Тотовицький (Чех, 46), Мудрик (Топалов, 46)

Огляд матчу:

Зазначимо, що ця гра мала також і благодійну мету - підтримка України у війні з Російською Федерацією.

Поєдинок проти "Аякса" став другим для Ігоря Йовічевіча на посаді головного тренера "Шахтаря". Поки хорватському фахівцеві, який змінив італійця Роберто Де Дзербі, не вдається здобути перемогу. Раніше на зборі в Нідерландах "гірники" зіграли внічию з "Фортуною" – 3:3.

Наступний товариський матч "Шахтаря" відбудеться в суботу, 30 липня, проти нідерландського "Утрехта".

Старт нового сезону української Прем'єр-ліги призначений на 23 серпня. У новому сезоні Ліги чемпіонів "Шахтар" стартує з групового етапу.

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