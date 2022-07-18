"Шахтар" оскаржить рішення, яке дозволяє легіонерам в односторонньому порядку припиняти свої контракти з українськими клубами.

Донецький "Шахтар" готується до судового процесу проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Як повідомляє видання The Athletic, український клуб вже передав необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Метьє Рібу.

Причиною позову "гірників" стало нове правило ФІФА, оголошене 21 червня, в якому говориться, що іноземні гравці і тренери в Україні мають право призупинити свої контракти з українськими клубами до 30 червня 2023 року, за винятком випадків, коли між гравцем або тренером і їх клубом до 30 червня цього року було досягнуто іншу угоду.

В результаті дій ФІФА, зірвалися угоди по трансферах декількох легіонерів "Шахтаря" і тепер "гірники" вимагають від організації відшкодування збитку за зірвані угоди в розмірі 50 мільйонів євро.

За словами генерального директора "Шахтаря" Сергія Палкіна, протягом 48 годин після винесення рішення ФІФА зірвались майже всі трансферні переговори "Шахтаря", які могли принести "гірникам" десятки мільйонів євро.

"Всі вважають, що ми одна футбольна сім'я. Це рішення просто перекреслило це гасло. Ми не одна футбольна сім'я, тому що нікому немає діла до українських клубів. Це викликає дуже великий жаль. ФІФА не піклується про нас",- сказав Палкін.

Гендиректор додав, що президент ФІФА Джанні Інфантіно не відповів ні на один з особистих листів. При цьому прес-служба організації раніше повідомляла про консультації з ключовими українськими футбольними стейкхолдерами до винесення постанови.

Палкін зазначив, що "Шахтар" не зможе погасити борги іншим європейським командам за попередні трансфери, якщо не зможе продавати своїх футболістів.

Крім виплати компенсації "Шахтар" звернувся з проханням скасувати постанову ФІФА і покрити судові витрати клубу. "Гірники" також попросили відстрочити на 10 днів термін сплати судового збору CAS, враховуючи, що Національний банк України повинен надати спеціальний дозвіл для виплат за кордон.

Додамо, що на момент прийняття ФІФА цього правила, в "Шахтарі" на контрактах було 14 легіонерів. Після початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ, "гірники" зіткнулися з істотними економічними проблемами, покрити які мали намір за рахунок продажу іноземних футболістів. Для цього "Шахтар" вів активні переговори з низкою закордонних клубів, проте частина з них зірвалася після оголошення вердикту ФІФА щодо трансферів легіонерів з України.

Нагадаємо, раніше про намір судитися з ФІФА заявляв директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна.

Вас також можуть зацікавити новини: