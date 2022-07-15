Чемпіон України проведе ігри групового етапу Ліги чемпіонів у Варшаві.

Керівництво "Шахтаря" прийняло рішення, де клуб гратиме свої домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

На своєму офіційному сайті донецький клуб повідомив, що планує проводити свої матчі єврокубків на Стадіоні Війська Польського у Варшаві.

Цей стадіон є домашньою ареною польського клубу "Легія".

Зазначається, що "Шахтар" підписав договір оренди стадіону з варшавською "Легією" на матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Розклад поєдинків стане відомий після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, яке відбудеться 25 серпня.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, українські клуби не можуть грати домашні матчі єврокубків на своїх стадіонах і тому шукають варіанти за кордоном. Так, київське "Динамо" оголосило, що свої матчі кваліфікації ЛЧ гратиме у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля, а луганська "Зоря" зіграє матчі Ліги конференцій на стадіоні "Арена-Люблін" у польському місті Люблін.

Раніше УНІАН повідомляв, що італійський фахівець Роберто де Дзербі і весь його тренерський штаб покинули "Шахтар". Новим наставником "гірників" був призначений хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

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