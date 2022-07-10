Віктор Коваленко може повернутися в донецький клуб.

Український півзахисник італійської "Аталанти" Віктор Коваленко може повернутися в донецький "Шахтар".

За інформацією видання Il Giorno, український клуб хоче повернути футболіста перед стартом у Лізі чемпіонів.

"Шахтар" через війну позбувся практично всіх своїх легіонерів і досвідчений вихованець "гірників" зміг би посилити склад команди.

Віктор перейшов в "Аталанту" в лютому 2021 року, але не зміг закріпитися в складі команди з Бергамо.

Минулий сезон український хавбек провів у складі "Спеції". У 26 матчах минулого чемпіонату Італії Коваленко забив один м'яч і віддав чотири результативні передачі.

"Спеція" хотіла продовжити оренду українця, але "Аталанта" віддає перевагу повноцінному трансферу. На думку видання, хороші відносини "Шахтаря" і "Аталанти" можуть сприяти угоді.

Чинний контракт українця з "Аталантою" розрахований до літа 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Коваленка в 3 мільйони євро.

Віктор Коваленко: кар'єра