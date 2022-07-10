Український півзахисник італійської "Аталанти" Віктор Коваленко може повернутися в донецький "Шахтар".
За інформацією видання Il Giorno, український клуб хоче повернути футболіста перед стартом у Лізі чемпіонів.
"Шахтар" через війну позбувся практично всіх своїх легіонерів і досвідчений вихованець "гірників" зміг би посилити склад команди.
Віктор перейшов в "Аталанту" в лютому 2021 року, але не зміг закріпитися в складі команди з Бергамо.
Минулий сезон український хавбек провів у складі "Спеції". У 26 матчах минулого чемпіонату Італії Коваленко забив один м'яч і віддав чотири результативні передачі.
"Спеція" хотіла продовжити оренду українця, але "Аталанта" віддає перевагу повноцінному трансферу. На думку видання, хороші відносини "Шахтаря" і "Аталанти" можуть сприяти угоді.
Чинний контракт українця з "Аталантою" розрахований до літа 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Коваленка в 3 мільйони євро.
Віктор Коваленко: кар'єра
- Коваленко є вихованцем "Шахтаря". За донецький клуб хавбек зіграв 199 матчів, в яких відзначився 32 забитими голами і 12 асистами.
- 1 лютого 2021 року Коваленко перейшов в "Аталанту" за півроку до закінчення контракту з "Шахтарем". Футболіст підписав повноцінний контракт з італійським клубом, який розрахований на 4,5 роки. "Аталанта" заплатила "Шахтарю" за футболіста 700 тисяч євро.
- Коваленко був другим українцем в "Аталанті" після Руслана Малиновського.
- У складі національної збірної України Коваленко зіграв 32 матчі.