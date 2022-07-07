Новим тренером "Шахтаря" повинен стати Ігор Йовічевіч.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт з донецьким клубом.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо.

Джерело зазначає, що контракт Де Дзербі з клубом, що діяв до літа 2023 року, вже офіційно розірвано, і тепер Роберто може вибирати наступне місце роботи, хоча не можна виключати, що він візьме річну паузу в тренерській кар'єрі.

Очікується, що на посаді тренера "гірників" Роберто Де Дзербі змінить хорватський фахівець Ігор Йовічевіч. "Гірники" поступово розпродають своїх легіонерів і в наступному сезоні зроблять ставку на українських гравців.

Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. "Шахтар" посів перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Таким чином, "Шахтар" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів 2022/2023. Це сталося також завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал минулого турніру і відстороненню російських команд від єврокубків.

Роберто Де Дзербі: кар'єра