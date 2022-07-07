Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт з донецьким клубом.
Про це повідомив журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо.
Джерело зазначає, що контракт Де Дзербі з клубом, що діяв до літа 2023 року, вже офіційно розірвано, і тепер Роберто може вибирати наступне місце роботи, хоча не можна виключати, що він візьме річну паузу в тренерській кар'єрі.
Очікується, що на посаді тренера "гірників" Роберто Де Дзербі змінить хорватський фахівець Ігор Йовічевіч. "Гірники" поступово розпродають своїх легіонерів і в наступному сезоні зроблять ставку на українських гравців.
Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. "Шахтар" посів перше місце в турнірній таблиці УПЛ.
Таким чином, "Шахтар" зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів 2022/2023. Це сталося також завдяки проходу "Ліверпуля" у фінал минулого турніру і відстороненню російських команд від єврокубків.
Роберто Де Дзербі: кар'єра
- 25 травня 2021 року був офіційно оголошений новим головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт підписаний на 2 роки.
- 22 вересня 2021 року "Шахтар" під керівництвом Де Дзербі став володарем Суперкубка України 2021, який став першим трофеєм у його тренерській кар'єрі.
- Під керівництвом Де Дзербі "Шахтар" показав свій найгірший результат у Лізі чемпіонів за всю історію клубу.
- Разом з "Шахтарем" Де Дзербі завершив осінню частину УПЛ сезону-2021/22 на першій сходинці в турнірній таблиці.