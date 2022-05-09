Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі найближчим часом покине донецький клуб.
За інформацією видання Calciomercato, італійський фахівець прийняв остаточне рішення розірвати угоду з "гірниками".
Повідомляється, що Де Дзербі повернеться в італійську Серію А, де на нього претендують кілька команд. Найбільш вірогідним варіантом продовження кар'єри для італійського тренера називають "Наполі". Під керівництвом Лучано Спаллетті неаполітанський клуб так і не зміг поборотися за чемпіонство і керівництво команди розглядає варіант зміни наставника.
До переходу в донецький "Шахтар"Де Дзербі досить успішно працював у чемпіонаті Італії з "Сассуоло". Результати його роботи зацікавили кілька топ-клубів Серії А, проте тоді боротьбу за італійського фахівця виграв донецький клуб.
Через війну, яку Росія розв'язала на території України, чемпіонат УПЛ був завершений достроково і українські клуби не можуть продовжувати роботу в нормальному режимі. Поки невідома подальша доля українського футболу, з цієї причини багато легіонерів покинули українські клуби. Роберто Де Дзербі покине "Шахтар" з тієї ж причини.
Відзначимо, що раніше Де Дзербі вже заявляв про бажання повернутися в італійський чемпіонат.
Роберто Де Дзербі: кар'єра
- 25 травня 2021 року був офіційно оголошений новим головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт підписаний на 2 роки.
- 22 вересня 2021 року "Шахтар" під керівництвом Де Дзербі став володарем Суперкубка України 2021, який став першим трофеєм у його тренерській кар'єрі.
- Під керівництвом де Дзербі "Шахтар" показав свій найгірший результат у Лізі чемпіонів за всю історію клубу.
- Разом з "Шахтарем" Де Дзербі завершив осінню частину УПЛ сезону-2021/22 на першій сходинці в турнірній таблиці.