"Шахтарю", схоже, доведеться шукати нового наставника.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі найближчим часом покине донецький клуб.

За інформацією видання Calciomercato, італійський фахівець прийняв остаточне рішення розірвати угоду з "гірниками".

Повідомляється, що Де Дзербі повернеться в італійську Серію А, де на нього претендують кілька команд. Найбільш вірогідним варіантом продовження кар'єри для італійського тренера називають "Наполі". Під керівництвом Лучано Спаллетті неаполітанський клуб так і не зміг поборотися за чемпіонство і керівництво команди розглядає варіант зміни наставника.

До переходу в донецький "Шахтар"Де Дзербі досить успішно працював у чемпіонаті Італії з "Сассуоло". Результати його роботи зацікавили кілька топ-клубів Серії А, проте тоді боротьбу за італійського фахівця виграв донецький клуб.

Через війну, яку Росія розв'язала на території України, чемпіонат УПЛ був завершений достроково і українські клуби не можуть продовжувати роботу в нормальному режимі. Поки невідома подальша доля українського футболу, з цієї причини багато легіонерів покинули українські клуби. Роберто Де Дзербі покине "Шахтар" з тієї ж причини.

Відзначимо, що раніше Де Дзербі вже заявляв про бажання повернутися в італійський чемпіонат.

Роберто Де Дзербі: кар'єра