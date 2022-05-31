Віктор Коваленко також розповів про можливе повернення в "Шахтар".

Футболіст "Аталанти" та національної збірної України Віктор Коваленко, який провів минулий сезон в оренді в "Спеції", розповів, як живуть його рідні в тимчасово окупованому Херсоні.

В інтерв'ю програмі "Вацко on air" колишній гравець "Шахтаря" зізнався, що він думав про те, щоб повернутися в Україну і вступити в ЗСУ. Однак його втримало те, що раніше він ніколи не тримав у руках зброю.

"Були думки, що потрібно їхати в Україну і вступати в армію. Потім думаєш, ти ніколи не тримав в руках зброю. Думки такі завжди плаваючі. Ти не знаєш, як правильно вчинити.

Як живуть батьки в Херсоні під окупацією? Важко. Окупація, грошей немає, хтось не працює, а все одно ціни ростуть. Кожній людині важко. Не знаю, що буде далі. Херсон - це Україна, 100%. Там були повні вулиці людей, коли все почалося. І під танки лізли. Херсон - молодці", – сказав Коваленко.

Також Віктор Коваленко зізнався, що не може повністю виключити можливість повернення в "Шахтар", але цього точно не буде, якщо не вдасться почати чемпіонат УПЛ.

"Є якась частка ймовірності, що можна повернутися в "Шахтар" і допомогти, тому що це рідний клуб. Але якщо не буде ні чемпіонату, нічого...

Зіграти 6 матчів у Лізі чемпіонів - це важко. Якщо буде чемпіонат, то можна розглядати можливість", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже три місяці.

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