У суботу, 21 травня, "Аталанта" в рамках заключного туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі "Емполі".
"Аталанта" після перемоги "Роми" над "Торіно" втратила шанси на Лігу Європи, але могла потрапити в Лігу конференцій, зайнявши 7 місце.
Для цього потрібно було обігравати невмотивований "Емполі", який нещодавно поступився збірній України, і сподіватися, що "Фіорентина" втратить очки з "Ювентусом". При однаковій кількості очок перевагу мали "фіалки", що обіграли команду Малиновського в обох очних матчах Серії А 2021/22.
Однак, команда Джан П'єро Гасперіні підсумувала провальний сезон домашньою поразкою з рахунком 0:1.
Єдиним і переможним для гостей голом ближче до кінця зустрічі відзначився Лео Штулац.
"Аталанта" - "Емполі" - 0:1
Гол: Штулац, 79
"Аталанта": Муссо, Паломіно, Де Рон, Джимсіті, Хатебур (Пессіна, 57), Копмейнерс (Скалвіні, 78), Фройлер (Деміраль, 82), Дзаппакоста (Меле, 78), Бога, Пашаліч (Ілічіч, 82), Сапата
"Емполі": Вікаріо, Стояновіч, Віті, Луперто, Какаче (Парізі, 73), Журковскі, Аслані, Бандінеллі (Штулац, 68), Хендерсон (Ді Франческо, 68), Кутроне (Бальданзі, 73), Ла Мантіа (Байрамі, 46)
Попередження: Фройлер - Стояновіч
Огляд матчу:
Руслан Малиновський завершив сезон ще в минулому турі - українець отримав жовту картку і не міг зіграти з "Емполі" через дискваліфікацію.
За підсумками сезону "Аталанта" з 59 очками фінішувала на восьмому місці і залишилася без єврокубків. "Емполі", набравши 41 бал, завершив чемпіонат на 14-й позиції.