"Аталанта" завершила провальний сезон сенсаційною поразкою проти "Емполі".

У суботу, 21 травня, "Аталанта" в рамках заключного туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі "Емполі".

"Аталанта" після перемоги "Роми" над "Торіно" втратила шанси на Лігу Європи, але могла потрапити в Лігу конференцій, зайнявши 7 місце.

Для цього потрібно було обігравати невмотивований "Емполі", який нещодавно поступився збірній України, і сподіватися, що "Фіорентина" втратить очки з "Ювентусом". При однаковій кількості очок перевагу мали "фіалки", що обіграли команду Малиновського в обох очних матчах Серії А 2021/22.

Однак, команда Джан П'єро Гасперіні підсумувала провальний сезон домашньою поразкою з рахунком 0:1.

Єдиним і переможним для гостей голом ближче до кінця зустрічі відзначився Лео Штулац.

"Аталанта" - "Емполі" - 0:1

Гол: Штулац, 79

"Аталанта": Муссо, Паломіно, Де Рон, Джимсіті, Хатебур (Пессіна, 57), Копмейнерс (Скалвіні, 78), Фройлер (Деміраль, 82), Дзаппакоста (Меле, 78), Бога, Пашаліч (Ілічіч, 82), Сапата

"Емполі": Вікаріо, Стояновіч, Віті, Луперто, Какаче (Парізі, 73), Журковскі, Аслані, Бандінеллі (Штулац, 68), Хендерсон (Ді Франческо, 68), Кутроне (Бальданзі, 73), Ла Мантіа (Байрамі, 46)

Попередження: Фройлер - Стояновіч

Огляд матчу:

Руслан Малиновський завершив сезон ще в минулому турі - українець отримав жовту картку і не міг зіграти з "Емполі" через дискваліфікацію.

За підсумками сезону "Аталанта" з 59 очками фінішувала на восьмому місці і залишилася без єврокубків. "Емполі", набравши 41 бал, завершив чемпіонат на 14-й позиції.

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