Чемпіон італійської Серії А визначиться в заключному турі.

У неділю, 15 травня, на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро" в рамках 37-го туру італійської Серії А сезону-2021/2022 "Мілан" приймав "Аталанту". Господарі здобули перемогу в цьому протистоянні з рахунком 2:0.

Рахунок був відкритий у другому таймі. На 56-й хвилині відзначився нападник Рафаел Леау, йому асистував Жуніор Мессіас.

На 75-й хвилині захисник "россонері" Тео організував справжній шедевр. Француз протягнув м'яч від власної до чужої штрафної і точним ударом з середньої дистанції завершив свій геніальний соло-прохід.

"Мілан" - "Аталанта" - 2:0

Голи: Леау, 56, Тео, 75

"Мілан": Меньян, Калабрія (Флоренці, 80), Калулу, Томорі, Тео, Тоналі (Беннасер, 63), Кессьє, Салемакерс (Мессіас, 54), Круніч (Бакайоко, 80), Леау, Жиру (Ребіч, 54)

"Аталанта": Муссо, Де Рон, Паломіно (Деміраль, 79), Джимсіті, Хатебур (Скалвіні, 79), Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Пессіна (Бога, 70), Пашаліч (Малиновський, 55), Мюріель (Сапата, 55)

Попередження: Жиру, Кессьє - Копмейнерс, Малиновський

Огляд матчу:

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський вийшов на заміну на 55-й хвилині зустрічі замість Пашаліча. Результативними діями українець не відзначився, лише заробив жовту картку.

Варто відзначити, що "Мілан" обіграв "Аталанту" на своєму полі в рамках Серії А вперше з 2014 року. "Россонері" не могли до цього обіграти бергамасків в рідних стінах 7 матчів поспіль.

Чемпіонська гонка в Серії А

Перемога над "Аталантою" дозволила "Мілану" максимально наблизитися до чемпіонського титулу в Серії А. В активі команди Стефано Піолі після 37 зіграних турів 83 набраних очки. Головний і єдиний конкурент "Мілана" в боротьбі за "скудетто" - "Інтер". У "нерадзурі" після 37 турів 81 очко. Таким чином, чемпіон цього сезону Серії А визначиться в останньому турі.

У заключному турі Серії А "Мілан" зіграє проти "Сассуоло" в гостях, а "Інтер" в рідних стінах прийме "Сампдорію". Обидва поєдинки пройдуть 22 травня.

Додамо, що в активі "Мілана" 18 чемпіонських титулів в Італії. Однак, востаннє "россонері" вдавалося стати чемпіоном Серії А в далекому сезоні 2010/2011. Примітно, що в тому сезоні "Мілан" також бився за титул з "Інтером", а на третій позиції, як і в цьому сезоні, був "Наполі".

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