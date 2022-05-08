Руслан Малиновський віддав результативну передачу.

У неділю, 8 травня, в матчі 36-го туру італійської Серії А зустрілися команди українських футболістів. "Спеція" Віктора Коваленка приймала "Аталанту" Руслана Малиновського. Зустріч пройшла на стадіоні "Альберто Пікко" в Спеції і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1.

На 16-й хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник "Аталанти" Луїс Муріель. На 30-й хвилині форвард "Спеції" Даньєле Верде зрівняв рахунок. На 73-й хвилині захисник Берат Джимсіті знову вивів "Аталанту" вперед. На 87-й хвилині хавбек клубу з Бергамо Маріо Пашаліч встановив підсумковий рахунок зустрічі.

"Спеція" - "Аталанта" - 1:3

Голи: Верде, 30 - Мюріель, 16, Джимсіті, 73, Пашаліч, 87

"Спеція": Проведель, Ам'ян, Ерліч, Хрістов (Реца, 46), Ніколау, Бастоні (Манай, 56), Ківер, Маджоре (Антіст, 78), Агудело (Коваленко, 68), Джасі, Верде

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломіно (Демірал, 46), Джимсіті, Меле (Пессіна, 87), Фройлер (Хатебур, 59), Малиновський (Бога, 59), Пашаліч, Копмейнерс, Муріель

Попередження: Бастоні( 41), Маджоре (44), Малиновський (53), Фройлер (57), Муріель (62)

Огляд матчу:

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов на цей поєдинок у стартовому складі і зіграв 59 хвилин. Саме з передачі українця Муріель забив перший гол "Аталанти" в цьому матчі. Інший представник збірної України Віктор Коваленко з'явився на полі у складі "Спеції" на 68-й хвилині. Результативними діями не відзначився.

На рахунку Руслана Малиновського шість голів і п'ять гольових передач у 29 поєдинках поточного чемпіонату Італії. Віктор Коваленко зіграв у поточному сезоні Серії А 24 матчі за "Спецію", в яких забив один гол і віддав 5 результативних передачі.

Чемпіонат Італії: положення команд у турнірній таблиці

Перше місце в турнірній таблиці займає "Інтер", у якого 78 набраних очок за 36 зіграних матчів. Другий рядок за "Міланом", в активі якого 77 набраних очок, але на одну гру Зіграно менше. На третій позиції йде "Наполі" з 73 очками.

"Аталанта" має в своєму активі 59 набарнних балів і йде на 7-й позиції. "Спеція" з 33 балами займає 16-ту сходинку.

У зоні вильоту Серії А знаходяться: "Дженоа" (18-е місце, 28 очок), "Кальярі" (19-е місце, 28 очок), "Венеція" (20-е місце, 22 очки).

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