Це допомогло "Аталанті" не програти аутсайдеру чемпіонату Італії.

Один із лідерів збірної України та "Аталанти" Руслан Малиновський вдало вийшов на заміну в матчі Серії А проти "Салернітани".

28-річний півзахисник з'явився на полі на 76-й хвилині, змінивши Луїса Муріеля. На 88-й хвилині Малиновський віддав розкішний гольовий пас Маріо Пашалічу, який зробив рахунок 1:1. Зустріч так і завершилася, команди поділили очки.

Руслан зробив асист не дивлячись очима на партнера і через півполя. Ось відео:

На рахунку українця шість голів та три гольові передачі у 28 поєдинках поточного чемпіонату Італії. "Аталанта" посідає сьоме місце в турнірній таблиці (56 очок). "Салернітана" йде у зоні вильоту - 18-а позиція та 26 залікових балів.

У цьому сезоні Руслан забивав дуже красивий гол у ворота "Ювентусу".

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