Віктор Коваленко назвав клоунами прихильників "руського міра".

Український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко адресував звернення своїм землякам з Херсону.

"Херсон! Російські окупанти готують референдум щодо створення Херсонської народної республіки. Не дайте їм жодного голосу. Виходьте гуляти з українськими прапорами та покажіть ворогу ваш український дух. Ми всі єдина Україна. Херсон – це Україна! Херсон – это Украина", – написав Коваленко у себе в Іnstagram.

Потім в коментарях Віктор відповів кремлеботу, котрий на словах підтримав злочинні дії окупантів:

"Клоуне, прокинься, це не життя. Ви як у в'язниці живете і начальник у вас гірший за Гітлера. Тому засунь свій російський мір собі кудись подалі!".

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