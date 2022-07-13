Луганський клуб гратиме на стадіоні в Любліні.

Керівництво "Зорі" визначилося, де клуб гратиме свої домашні матчі Ліги конференцій УЄФА.

На своєму офіційному сайті луганський клуб повідомив, що планує проводити свої матчі єврокубків на стадіоні під назвою "Арена-Люблін" у польському місті Люблін.

Це нова споруда, відкрита восени 2014 року, яка вміщує 15 247 уболівальників. Він є домашньою ареною для клубу "Мотор", який грає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі.

"Зоря" новий сезон єврокубків почне 4 серпня, коли зіграє в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Свого суперника луганчани дізнаються 18 липня.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, луганська "Зоря" не може зіграти домашній матч кваліфікації Ліги конференцій на своєму полі.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник покинув луганський клуб і перейшов до полтавської "Ворскли". Новим наставником "Зорі" був призначений відомий нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

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