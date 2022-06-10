Відомий український фахівець Віктор Скрипник стане головним тренером "Ворскли".
Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.
Повідомляється, що новий наставник приступить до виконання обов'язків з першого липня, відразу після завершення контракту з його нинішнім клубом - луганською "Зорею".
Подробиці угоди не розголошуються.
У повідомленні прес-служби полтавців також сказано, що "Скрипник сподівається поборотися з "Ворсклою" за найвищі позиції в УПЛ".
Нагадаємо, раніше полтавська "Ворскла" вирішила не підписувати новий контракт з Юрієм Максимовим.
Віктор Скрипник: кар'єра
- Віктор Скрипник починав свою тренерську кар'єру в Німеччині. Спочатку він працював у структурі "Вердера", відповідаючи за підготовку юнаків.
- У жовтні 2014 року Скрипник зайняв пост в.о. головного тренера "Вердера". У листопаді 2014 року "Вердер" підписав повноцінний контракт зі Скрипником до 2017 року. Український тренер пропрацював у бременському клубі майже два роки і був звільнений 18 вересня 2016 року після того, як команда програла перші три матчі сезону 2016/17.
- Наступним клубом Скрипника була ФК "Рига", з якою він виграв чемпіонат Латвії і став володарем Кубка Латвії.
- Влітку 2019 року Віктор Скрипник був призначений головним тренером луганської "Зорі".
- З луганчанами Скрипник двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України і один раз виводив "Зорю" у фінал Кубка України.
- У минулому сезоні "Зоря" під керівництвом Скрипника посіла 4-у позицію в УПЛ з 36 очками в активі. Чемпіонат був завершений достроково через війну, яку РФ розв'язала в Україні.