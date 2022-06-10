Віктор Скрипник приступить до роботи з 1 липня.

Відомий український фахівець Віктор Скрипник стане головним тренером "Ворскли".

Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Повідомляється, що новий наставник приступить до виконання обов'язків з першого липня, відразу після завершення контракту з його нинішнім клубом - луганською "Зорею".

Подробиці угоди не розголошуються.

У повідомленні прес-служби полтавців також сказано, що "Скрипник сподівається поборотися з "Ворсклою" за найвищі позиції в УПЛ".

Нагадаємо, раніше полтавська "Ворскла" вирішила не підписувати новий контракт з Юрієм Максимовим.

Віктор Скрипник: кар'єра