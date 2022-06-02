Полтавська "Ворскла" напередодні оголосила, що контракт головного тренера команди Юрія Максимова і всього тренерського штабу закінчився, а клуб найближчим часом має намір переглянути стратегію свого розвитку.
Відомий український фахівець в інтерв'ю FanDay висловився про рішення клубу. За його словами, керівництво команди навіть не повідомило йому про прийняте рішення, а про те, що його зняли з посади, фахівець дізнався від сусіда по дачі.
"Буквально вчора ввечері розмовляли з віце-президент "Ворскли" Лисаком, але цієї теми не стосувалися.
Про те, що мій контракт з "Ворсклою" підійшов до кінця, мені сьогодні сказав сусід по дачі.
Життя таке, але хотілося б, щоб хтось із клубу зі мною зв'язався з цього приводу, сказав "спасибі" за виконану роботу. Все-таки частинка життя мого пройшла в Полтаві. А так, виходить, що я дізнався про це від сторонніх людей. Якось не по-людськи.
Я так розумію, що всі чекають якогось рішення від Жеваго. Я так зрозумів, ніякої конкретики з приводу найближчого майбутнього клубу немає. Зрозуміло, що зараз всім не до футболу, в країні йде війна. Але якщо написали на сайті, чому не зателефонувати мені, не сказати про це.
У будь-якому випадку життя триває. Вдячний "Ворсклі", що для мене були створені всі умови. Не можу сказати, що не засмучений, тому що на щось сподівався. Все-таки два з половиною роки будував команду. Осад залишився від такого розставання", - сказав Максимов.
У минулому сезоні під керівництвом Максимова "Ворскла" посіла п'яте місце в турнірній таблиці з 33 очками після 18 матчів.
Нагадаємо, чемпіонат України з футболу був завершений достроково через війну, яку розв'язала РФ.
Юрій Максимов: досягнення в кар'єрі
- Відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Динамо" Київ, "Вердер" та інші команди.
- В якості футболіста Юрій Максимов - триразовий чемпіон України, володар кубків України та Німеччини.
- У вищій лізі чемпіонату України провів 166 матчів, забив 48 голів. У першій німецькій Бундеслізі зіграв 69 матчів, забив 9 м'ячів. У другій німецькій Бундеслізі провів 27 ігор, забив 3 голи.
- В якості тренера Максимов працював у київському ЦСКА, "Оболоні", "Кривбасі", донецькому "Металурзі" та інших командах.
- З полтавською "Ворсклою" виходив у фінал Кубка України.