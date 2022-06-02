Юрій Максимов прокоментував звільнення з полтавської "Ворскли".

Полтавська "Ворскла" напередодні оголосила, що контракт головного тренера команди Юрія Максимова і всього тренерського штабу закінчився, а клуб найближчим часом має намір переглянути стратегію свого розвитку.

Відомий український фахівець в інтерв'ю FanDay висловився про рішення клубу. За його словами, керівництво команди навіть не повідомило йому про прийняте рішення, а про те, що його зняли з посади, фахівець дізнався від сусіда по дачі.

"Буквально вчора ввечері розмовляли з віце-президент "Ворскли" Лисаком, але цієї теми не стосувалися.

Про те, що мій контракт з "Ворсклою" підійшов до кінця, мені сьогодні сказав сусід по дачі.

Життя таке, але хотілося б, щоб хтось із клубу зі мною зв'язався з цього приводу, сказав "спасибі" за виконану роботу. Все-таки частинка життя мого пройшла в Полтаві. А так, виходить, що я дізнався про це від сторонніх людей. Якось не по-людськи.

Я так розумію, що всі чекають якогось рішення від Жеваго. Я так зрозумів, ніякої конкретики з приводу найближчого майбутнього клубу немає. Зрозуміло, що зараз всім не до футболу, в країні йде війна. Але якщо написали на сайті, чому не зателефонувати мені, не сказати про це.

У будь-якому випадку життя триває. Вдячний "Ворсклі", що для мене були створені всі умови. Не можу сказати, що не засмучений, тому що на щось сподівався. Все-таки два з половиною роки будував команду. Осад залишився від такого розставання", - сказав Максимов.

У минулому сезоні під керівництвом Максимова "Ворскла" посіла п'яте місце в турнірній таблиці з 33 очками після 18 матчів.

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу був завершений достроково через війну, яку розв'язала РФ.

Юрій Максимов: досягнення в кар'єрі