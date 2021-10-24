Юрій Максимов вважає, що той, хто гарно грає в покер, краще думає на футбольному полі.

Головний тренер полтавської "Ворскли" Юрій Максимов пояснив, чому гра в карти для футболістів відіграє певну роль.

52-річного Максимова цитує "Футбольний клуб".

"Наставник "Вердера" Томас Шааф з нами в карти грав. Пам'ятаю, в літаку летимо, так в карти загралися, що він попросив стюардесу не ходити, щоб не заважала грати. Я навіть зараз в команду прийшов і футболістів запитав: "Чому ви в карти не граєте"? Нас свого часу навіть примушували. Я як тренер вважаю, що карти - це розум. Хто добре грає в покер, той добре думає на полі. Ми з підопічними теж граємо іноді, пару здач можу з хлопцями зіграти", - розповів Максимов.

Максимов очолював такі українські клуби, як "Оболонь", "Кривбас" та донецький "Металург".

"Ворскла": результати в сезоні

Полтавський клуб йде в УПЛ на третій позиції - у них 24 очки.

У кваліфікації Ліги конференцій "Ворскла" в цьому сезоні поступилася фінській команді.

27 жовтня "Ворскла" зіграє в 1/8 фіналу Кубка України проти "Вереса".

Автор: Артем Будрін