Донецький клуб не дозволив наблизитися полтавцям до другого місця в турнірній таблиці.

Донецький "Шахтар" в центральному поєдинку туру на виїзді обіграв полтавську "Ворсклу".

В першому таймі господарі залишилися в меншості, адже лідер "Ворскли" Олів'є Тілль отримав червону картку і був вилучений. Реалізувати чисельну перевагу "гірники" змогли лише в другій половині зустрічі, коли Тете та Манор Соломон "розписалися" у воротах Дмитра Різника.

"Шахтар" набрав 29 очок і тепер в таблиці УПЛ ділить перше місце з "Динамо", але в киян матч у запасі. "Ворскла" залишається на третій позиції - у них 24 очки.

"Ворскла" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Тете, 65, Соломон, 79

"Ворскла": Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу, Скляр (Пешич, 49), Челядін (Павлюк, 90+1), О. Тілль, Кане, Степанюк (Крупський, 90+1), Рангел (Амількар, 90+1)

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82), Степаненко (Судаков, 56), Майкон, Марлос, А. Патрік (Сікан, 46), Фернандо (Соломон, 46), Педріньо (Тете, 46)

Попередження: О. Тілль, 19, 29, Пердута, 60 - Фернандо, 41

Вилучення: О. Тілль, 29 (друга жовта)

Відео голу Тете.

Відео голу Соломона.

УПЛ: 12-й тур

Автор: Артем Будрін