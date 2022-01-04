Олів'є Тілль хоче повернутися в РПЛ.

Півзахисник Полтавської "Ворскли" і збірної Люксембургу Олів'є Тілль хоче продовжити свою кар'єру в російському чемпіонаті.

Як заявив агент футболіста Ахмед Нума, Олів'є і його брат Себастьян, який грає за молдавський "Шериф" українського тренера Юрія Вернидуба, зацікавлені у поверненні до Росії.

Люксембурзькі футболісти поки не мають конкретних варіантів продовження кар'єри в російських клубах. Проте їх агент працює у відповідному напрямку, повідомляє Metaratings.ru.

"Брати б знову хотіли опинитися в РПЛ, це правда. Але поки у нас на руках немає ніяких конкретних пропозицій", – резюмував агент обох гравців Ахмед Нума.

Читайте такожГендиректор Шахтаря пояснивши скандальний трансфер українського таланту в російський клубДодамо, що Олів'є Тілль виступав за російський клуб "Уфа" в період з 2018 по 2020 роки, після чого перебрався в полтавську "Ворсклу", де став провідним виконавцем. Себастьян встиг пограти за "Тамбов" півроку, після чого опинився в "Шерифі".

Олів'є Тілль зіграв 32 матчі у складі "Ворскли", записавши собі в актив 12 голів і 9 результативних передач. За збірну Люксембургу хавбек зіграв 39 ігор і забив три голи.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 1,8 мільйона євро.

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