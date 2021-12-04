Віктор Скрипник розповів про можливе призначення в збірній України.

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник розповів, чому він відмовився прийняти збірну України, коли ця посада була вакантною після відходу Андрія Шевченка.

Скрипник заявив, що головною причиною його відмови очолити національну команду країни стала робота в луганській "Зорі". Поєднувати дві посади український фахівець порахував неправильним.

"Якщо я буду зараз говорити, що я відмовився, то це буде некоректно по відношенню до цієї справи. По-перше, я на контракті в "Зорі". Я не думаю, що правильно поєднувати роботу в клубі і збірній. Або ти робиш щось одне добре, або вже ні. Це неправильно. На цьому всі дискусії і закінчилися.

Я намагаюся професійно відпрацьовувати свій контракт. "Зоря" - це те місце, де я відчуваю себе впевнено і добре. Гордий, що треную зараз цю команду. Те місце, яке ми зараз займаємо, дуже важко захищати з року в рік. Ми все одно намагаємося", - сказав Скрипник В ефірі програми BurBuzz.

Читайте такожСуперник Зорі і чемпіон Португалії: ряд європейських клубів потрапили під санкції УЄФАТакож Віктор Скрипник зазначив, що нинішній склад "Зорі" є найсильнішим в його тренерській кар'єрі і він задоволений грою своїх футболістів.

"Я можу з упевненістю сказати, що та команда, яка у мене є зараз в "Зорі" - найкраща за мої роки в моїй тренерській кар'єрі. Не дарма їх називають мужиками. Мене це тільки підстьобує і змушує працювати більш старанно. Я хочу щодня приходити на тренування, щоб побачити гравців і знову з ними працювати.

Чи буде можливість попрацювати зі збірною в майбутньому? Все може бути - це футбол, і загадувати тут наперед неможливо", - додав Скрипник.

"Зоря": результати в сезоні

Після 16 турів "Зоря" набрала 32 очки і займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від попереду йде "Дніпра-1" на два бали.

У Лізі конференцій "Зоря" після п'яти турів посідає третє місце у своїй групі, маючи в активі 6 балів. Лідери квартету - "Буде-Глімт" (11 очок) і "Рома" (10 очок). Луганський клуб втратив всі шанси вийти в плей-офф турніру.

Свій наступний матч "Зоря" зіграє 5 грудня в рамках 17-го туру УПЛ проти "Інгульця".

Автор: Володимир Медяник