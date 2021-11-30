Італійська збірна хоче організувати товариський матч в січні.

Керманич збірної Італії Роберто Манчіні звернувся в італійську федерацію футболу з проханням організувати з 28 по 31 січня 2022 року короткостроковий збір з проведенням товариського поєдинку.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес".

Італія розглядає наступних потенційних суперників для спарингу: Росію, Україну та Шотландію.

Прохання тренера в італійській федерації обговорюють і рішення ще не ухвалили. Нагадаємо, що Італія зіграє у плей-оф відбору до ЧС-2022 проти Північної Македонії, а Україна - проти Шотландії.

Читайте такожШотландія - Україна: прогноз букмекерів на півфінал відбору до ЧС-2022

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф.

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

Автор: Артем Будрін