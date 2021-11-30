Збірна Італії / фото REUTERS
Керманич збірної Італії Роберто Манчіні звернувся в італійську федерацію футболу з проханням організувати з 28 по 31 січня 2022 року короткостроковий збір з проведенням товариського поєдинку.
Про це повідомляє "Спорт-Експрес".
Італія розглядає наступних потенційних суперників для спарингу: Росію, Україну та Шотландію.
Прохання тренера в італійській федерації обговорюють і рішення ще не ухвалили. Нагадаємо, що Італія зіграє у плей-оф відбору до ЧС-2022 проти Північної Македонії, а Україна - проти Шотландії.
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Збірна України у кваліфікації на ЧС-2022
- На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, потрапивши до плей-оф.
- У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.