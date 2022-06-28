Патрік ван Леувен змінив на посаді тренера "Зорі" Віктора Скрипника.

Луганська "Зоря" оголосила про призначення Патріка ван Леувена новим головним тренером команди.

Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

52-річний нідерландський фахівець підписав трирічний контракт з луганчанами.

На посаді наставника "Зорі" Патрік ван Леувен замінив Віктора Скрипника, який очолив полтавську "Ворсклу".

Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

"Зоря" посіла 4-е місце в турній таблиці, заробивши за 18 зіграних матчів 36 очок і представлятиме Україну в Лізі конференцій.

Патрік ван Леувен: кар'єра