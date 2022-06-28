Луганська "Зоря" оголосила про призначення Патріка ван Леувена новим головним тренером команди.
Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
52-річний нідерландський фахівець підписав трирічний контракт з луганчанами.
На посаді наставника "Зорі" Патрік ван Леувен замінив Віктора Скрипника, який очолив полтавську "Ворсклу".
Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.
"Зоря" посіла 4-е місце в турній таблиці, заробивши за 18 зіграних матчів 36 очок і представлятиме Україну в Лізі конференцій.
Патрік ван Леувен: кар'єра
- З 2000 по 2006 роки ван Леувен був тренером-координатором молодих кадрів одного з найкращих клубів Нідерландів - "Феєнорда". Крім того, займав у цьому ж клубі посаду керівника департаменту скаутингу академії "Феєнорда".
- У період з 2006 по 2013 роки нідерландський фахівець працював у структурі "Шахтаря".
- Також Патрік ван Леувен був спортивним директором "Кайрата", після чого очолив департамент молоді в "Маккабі" (Тель-Авів), а пізніше став головним тренером команди. Разом з нею він виграв Кубок і Суперкубок Ізраїлю.
- У сезоні 2020/2021 завдяки його роботі "Маккабі" посів 2 місце в Прем'єр-лізі.