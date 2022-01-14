Олег Данченко повертається до УПЛ.

"Зоря" оголосила про трансфер Олега Данченка. Правий захисник приєднався до луганської команди на правах оренди з опцією викупу.

Про це офіційно повідомляє прес-служба "Зорі".

"Зоря" орендувала Данченка на півтора року і зберігає можливість в кінці викупити контракт Олега в афінського АЕКу. 27-річний Данченко в поточному сезоні взагалі не зіграв за грецький АЕК жодного матчу.

Нагадаємо, що луганський клуб цієї зими втратив свого найкращого бомбардира.

Олег Данченко: кар'єра