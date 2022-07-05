"Шахтар" дуже незадоволений позицією ФІФА щодо українських команд.

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна розкритикував Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) за їх правило, що дозволяє легіонерам з УПЛ в односторонньому порядку припиняти контракти зі своїми роботодавцями і приймати подальші кар'єрні рішення без виплати компенсацій.

На думку хорватського фахівця, політика ФІФА не спрямована на те, щоб підтримувати і захищати Україну. Срна зазначив, що "Шахтар" готовий відстоювати свої права в суді.

"Багато хто говорить, що підтримують Україну, але не роблять цього; наприклад, ФІФА не захищає український футбол і його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, тому що в іншому випадку ми безкоштовно втратимо багатьох футболістів, в яких ми вклали гроші.

ФІФА повинна розуміти, що зобов'язана захищати всіх гравців з України – це їх обов'язок у цій війні. Ми повинні знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.

Ми будемо боротися за наші клуби, тому що хочемо, щоб нас поважали – ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми будемо боротися за цей імідж і повагу до нас. Інші допомогли нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить, і якщо вони цього не зроблять, ми подамо до суду", - наводить слова Даріо Daily Mirror.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжила легіонерам з чемпіонату України дію права призупиняти контракти до 30 червня 2023 року.

Раніше позицію ФІФА розкритикував генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, який заявив, що агенти, користуючись новими правилами ФІФА, хочуть вкрасти футболістів у донецького клубу.

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