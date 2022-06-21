Правило поширюється як на іноземних футболістів, так і на тренерів.

ФІФА опублікувала нову заяву, пов'язану з іноземними футболістами і тренерами, які знаходяться на контрактах з клубами України та РФ.

Через вторгнення Росії в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжила легіонерам з чемпіонатів України та РФ дію права призупиняти контракти.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

"Іноземні гравці і тренери отримають право призупинити дію своїх трудових договорів до 30 червня 2023 року. Бюро Ради ФІФА ухвалило рішення продовжити правила тимчасового найму, встановлені в Положенні про статус і перехід гравців (RSTP) з метою ефективної допомоги гравцям, клубам і тренерам, які постраждали від ситуації на Україні", - сказано в заяві ФІФА.

Ці нововведення, на думку ФІФА, дають гравцям та тренерам можливість тренуватися, грати та отримувати зарплату одночасно захищаючи українські клуби та сприяючи виїзду іноземних гравців та тренерів з Росії.

Крім того, щодо захисту неповнолітніх уточнено, що неповнолітні, які тікають з України в інші країни разом зі своїми батьками у зв'язку з російським вторгненням, вважатимуться такими, що виконали вимоги пункту 2 А) статті 19 RSTP, звільняючи їх від правила, що забороняє міжнародний трансфер гравців до 18 років.

ФІФА також продовжує засуджувати триваюче застосування Росією сили в Україні і закликає до якнайшвидшого припинення війни і відновлення миру.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА 28 лютого відсторонили російські збірні та клуби від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розпочала в Україні.

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