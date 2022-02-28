Також УЄФА розриває спонсорський контракт із російським газовим монополістом "Газпромом".

ФІФА та УЄФА відсторонила від участі в змаганнях усі футбольні клуби Росії та національну збірну країни-агресора.

Відповідні рішення були ухвалені сьогодні Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, повідомляється на офіційному сайті UEFA.

"Футбол тут повністю об’єднаний і повною мірою солідарний з усіма постраждалими в Україні. Президенти ФІФА і УЄФА сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, УЄФА розриває спонсорський контракт із російським газовим монополістом "Газпромом".

"Рішення набуває чинності негайно і поширюється на всі існуючі угоди, включаючи Лігу чемпіонів УЄФА, змагання національних збірних УЄФА та ЄВРО-2024", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ФІФА заборонила використовувати прапор та гімн Росії у міжнародних матчах за участю команд Російського футбольного союзу через її військове вторгнення в Україну.

Раніше, 25 лютого, Виконком УЄФА вирішив позбавити Росію права провести фінал Ліги чемпіонів.

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