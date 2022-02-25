У ФІФА засудили військову агресію Росії.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

У заяві опублікованій на офіційному сайті організації говориться, що ФІФА засуджує військову агресію РФ і закликає сторони до миру, а також висловлює солідарність людям, постраждалим в результаті бойових дій.

"ФІФА засуджує застосування Росією сил в Україні і будь-який вид насильства для вирішення конфліктів. Насильство ніколи не буває рішенням. ФІФА закликає всі сторони відновити мир через конструктивний діалог. ФІФА також продовжує висловлювати свою солідарність людям, постраждалим від цього конфлікту.

З приводу футбольних питань як в Україні, так і в Росії, ФІФА буде продовжувати стежити за ситуацією. Оновлення, що стосуються матчів відбору ЧС-2022, будуть повідомлятися в установленому порядку", - йдеться в заяві ФІФА.

Нагадаємо, раніше Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оголосив про позачергове засідання виконавчого комітету, на якому будуть розглянуті питання перенесення фіналу Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга і виключення російських клубів з єврокубків.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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