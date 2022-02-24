УЄФА засудив агресію Росії.

25 лютого УЄФА проведе засідання, на якому буде затверджена доля майбутньої участі російських футбольних клубів у єврокубках.

Про це повідомляє ЕSPN.

На завтрашній зустрічі УЄФА, ймовірно, виключить російські футбольні клуби з єврокубкових турнірів. Також ФІФА думає над тим, щоб перенести матч плей-оф відбору на ЧС-2022 між збірними Польщі та Росії з Москви на нейтральну територію.

За даними ESPN, фінал Ліги чемпіонів-2022 точно буде перенесений з Санкт-Петербурга.

"УЄФА рішуче засуджує тривале військове вторгнення Росії в Україну. Ми як і раніше сповнені рішучості проявити солідарність з футбольним співтовариством України й готові протягнути руку допомоги українському народу", - заявили в УЄФА.

Відзначимо, що російські клуби "Зеніт" та "Спартак" беруть участь в Лізі Європи в цьому сезоні і саме вони можуть стати об'єктом санкцій через агресію РФ.

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