УЄФА планує співпрацювати з Євросоюзом і дотримуватися санкцій, які будуть накладені на РФ.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перенесе фінал Ліги чемпіонів з Санкт-Петербурга після того, як російські війська почали широкомасштабну війну проти України.

Як повідомляє Associated Press, дане рішення буде затверджено 25 лютого на позачерговому засіданні виконкому УЄФА.

В УЄФА офіційно підтвердили, що президент організації Александер Чеферін скликав на п'ятницю, 25 лютого, позачергове засідання виконавчого комітету.

"У зв'язку з розвитком ситуації між Росією і Україною президент УЄФА скликав позачергове засідання виконавчого комітету на п'ятницю, 25 лютого (11:00 за Києвом), щоб оцінити ситуацію і прийняти всі необхідні рішення", – сказано в заяві УЄФА.

Як повідомляє ESPN, УЄФА вже склав шорт-лист з арен здатних замінити Санкт-Петербург.

У список входять стадіони в Римі, Мюнхені, Парижі, Амстердамі і Барселоні.

За інформацією журналістів, УЄФА планує співпрацювати з Євросоюзом і дотримуватися санкцій, які будуть накладені на Росію за військове вторгнення.

Нагадаємо, фінальний матч нинішнього розіграшу турніру повинен був відбутися 28 травня на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: