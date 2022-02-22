Альтернативним варіантом називають Лондон.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може позбавити Росію права проведення фіналу Ліги чемпіонів 2021/22.

Як повідомляють британські видання The Mirror і The Daily Star, вирішальний матч головного клубного турніру континенту можуть провести на "Уемблі" (Лондон). Зараз місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів значиться "Газпром-Арена". Дата проведення - 28 травня 2022 року.

Згідно з інформацією джерел, головна причина, яка може змусити УЄФА змінити місце проведення - це визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності так званих "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки", а також "потенційне вторгнення Росії в Україну".

Повідомляється, що УЄФА уважно стежить за ситуацією і діями Росії, щоб мати план дій при надзвичайній ситуації.

Відзначається, що проведення фіналу Ліги чемпіонів може обійтися в € 70 млн.

Нагадаємо, фінал минулого сезону був перенесений зі Стамбула в Порту всього за три тижні до проведення матчу, після того як турецьке місто було внесене до червоного списку країн з поширення COVID-19, що означало непотрапляння вболівальників на гру.

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