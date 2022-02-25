У Швейцарії відбулося екстрене засідання Виконкому УЄФА.

У п'ятницю, 25 лютого, в Швейцарії відбулося екстрене засідання Виконкому УЄФА, присвячене широкомасштабному вторгненню військ РФ в Україну.

Слідом за економічними санкціями, які ввели кілька європейських країн, США, Японія і Канада, пішли і рішення, що стосуються російського футболу.

Виконком УЄФА вирішив позбавити Росію права провести фінал Ліги чемпіонів, повідомляється на офіційному сайті організації.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 пройде не в Санкт-Петербурзі, а в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс".

Гра відбудеться, як і було заплановано, в суботу, 28 травня.

Крім того, УЄФА не проводитиме матчі в Росії.

Ще одне розпорядження. Українські та російські клуби, а також збірні цих країн гратимуть свої матчі під егідою УЄФА на нейтральних полях, тобто на території інших держав.

Нагадаємо, 24 лютого одне з найбільших міжнародних агентств інформації та новин Associated Press заявити, що головний орган європейського футболу розгляне можливість перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 з Санкт-Петербурга.

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