Міжнародна федерація футболу не дозволила демонструвати кадри злочинів російських окупантів.

31 березня в Досі (Катар) відбувся 72-й конгрес Міжнародної футбольної асоціації (ФІФА). Цей конгрес викликав дуже багато питань до організації.

Крім того, що ФІФА не стала розглядати питання виключення Росії і вирішила включити російську мову в число офіційних мов організації, стався ще один конфлікт. Президент організації Джанні Інфантіно у своїй промові згадав про війну в Україні, назвавши події "жахливим конфліктом". Після слово було надано президенту УАФ Андрію Павелку, який звернувся до присутніх по відеозв'язку.

Як повідомив директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов, ФІФА заборонила продемонструвати на екрані кадри наслідків російського вторгнення в Україну під час звернення президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Павелка.

"Так сьогодні мало виглядати відеозвернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в результаті з відеоролика видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму промову глави УАФ.

Це все, що потрібно знати про партнерство і солідарність ФІФА в момент важкого випробування для України", - написав Денисов в Facebook.

Так мало виглядати звернення.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Через військову агресію Росії ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних турнірах на невизначений термін.

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