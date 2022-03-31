Конгрес ФІФА не розглядав питання про припинення членства РФС.

Російський футбольний союз (РФС) зберіг своє членство в Міжнародній федерації футболу (ФІФА).

Конгрес ФІФА навіть не розглядав це питання на засіданні, яке відбулося в четвер, 31 березня, в Досі (Катар).

На засіданні відбулося голосування з приводу припинення членства трьох національних федерацій: Пакистану, Зімбабве та Кенії. Більшістю голосів було прийнято рішення призупинити членство всіх трьох федерацій у ФІФА.

Додамо, що на цьому ж засіданні конгрес ФІФА прийняв рішення включити російську мову до числа офіційних мов організації.

Раніше з'явилася інформація, що через розв'язану війну в Україні, на засіданні конгресу може бути прийнято рішення про призупинення членства РФС у ФІФА або виключення російської організації.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Через військову агресію Росії ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних турнірах на невизначений термін.

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