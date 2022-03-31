Конгрес ФІФА включив російську мову в число офіційних мов організації.

Конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА) затвердив російську мову в якості одного з офіційних в організації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Конгресу організації, що пройшов у столиці Катару Досі в четвер, 31 березня.

Внесення змін до регламентних документів ФІФА підтримали 187 членів Конгресу, ще чотири виступили проти. Разом з російською статус офіційної мови в Міжнародній федерації мають англійську, іспанську, німецьку, французьку, арабську та португальську.

До цього Статут ФІФА передбачав використання чотирьох офіційних мов у документації та спілкуванні з асоціаціями: англійської, іспанської, німецької та французької. Перед Конгресом у досі було запропоновано додати до списку офіційних мов ФІФА арабську, португальську та російську.

Зазначимо, що таке рішення прийнято на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

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