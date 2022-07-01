На мундіалі в Катарі працюватиме напівавтоматична система VAR для визначення офсайдів.

На ЧС-2022 з футболу, який пройде в Катарі, буде використовуватися напівавтоматична система VAR для визначення офсайдів.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила про впровадження нової технології на своєму офіційному сайті.

"Нова технологія використовує 12 спеціальних камер, встановлених під дахом стадіону для відстеження м'яча. Також вона враховує 29 точок тіла кожного гравця, відстежуючи їх точне положення на полі 50 разів на секунду. Ці 29 точок включають в себе всі частини тіла і кінцівки, які мають значення для визначення офсайдів", - йдеться в заяві прес-служби ФІФА.

Напівавтоматична система VAR допоможе суддям у швидкому визначенні офсайдів. Працює дана система наступним чином: за допомогою штучного інтелекту система буде автоматично сповіщати відео-асистента рефері про офсайд. Перед тим як повідомити результат рефері в полі, суддя VAR зможе сам перевірити рішення системи, переглядаючи автоматично створену лінію офсайду. Весь процес прийняття рішення буде займати лічені секунди.

Після затвердження рішення по офсайду VAR і рефері в полі, система згенерує 3D анімацію епізоду, яка буде демонструватися на великих екранах стадіону і буде доступна телетрансляторам.

Додамо, що раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про те, що дана система була успішно протестована на Кубку арабських націй-2021 і Клубному чемпіонаті світу-2021. Інфантіно зазначив, що всі у ФІФА залишилися задоволені використанням цієї нової технології.

ЧС-2022: що потрібно знати про турнір

Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.

ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.

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