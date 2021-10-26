ФІФА продовжує впровадження технологій у футбол.

Організація Hawk-Eye Innovations проінформувала Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) про те, що її система автоматичного визначення офсайду готова до введення в експлуатацію.

Очікується, що дана технологія буде задіяна на клубному чемпіонаті світу і на Чемпіонаті світу-2022 в Катарі. ФІФА має намір надати оновлену інформацію про останні результати розробки напівавтоматичних офсайд-технологій на найближчому засіданні технічних і футбольних комісій Міжнародної ради ФА (Ifab), повідомляє The Times.

Читайте такожЕкс-футболіст збірної України закликав "годувальників" з Росії приїхати в АТОПрацює дана система наступним чином: коли футболіст потрапляє в положення поза грою, помічник судді (VAR) отримує миттєвий сигнал від комп'ютерної системи. Далі суддя вже сам повинен зробити висновок, чи варто фіксувати офсайд, взявши до уваги ступінь впливу гравця на відповідний епізод в матчі.

У цьому сезоні компанія проводила неживі випробування в Англії, використовуючи систему відстеження скелета, встановлену на полях чотирьох стадіонів.

Раніше повідомлялося, що президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував Ізраїлю прийняти чемпіонат світу з футболу-2030 разом із сусідніми країнами.

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Автор: Володимир Медяник