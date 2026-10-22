Світоліна після новини про розлучення знялася з великого турніру в Токіо

Турнір відбуватиметься з 26 жовтня до 1 листопада.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно повідомила про розлучення, не поспішає повертатися до змагань. Вона вирішила пропустити турнір серії WTA 500 в Токіо, свідчать дані на офіційному сайті.

Примітно, що турнір відбуватиметься з 26 жовтня до 1 листопада. Турнір Toray Pan Pacific Open у Токіо закриватиме основний тенісний календар 2026-го.

Як вказано на сайті, з турніру знялись Джессіка Пегула, Іга Швьонтек, Анна Калінська та Еліна Світоліна. Навпроти кожної з цих тенісисток стоїть позначка "знялась".

Водночас, в спортивному розкладі Світоліної значиться Підсумковий турнір WTA в американському Індіан-Веллсі, який проходитиме з 7 до 14 листопада.

Це буде четвертий виступ в кар'єрі Світоліної на змаганнях такого рівня. Раніше українська тенісистка грала на Підсумковому турнірі із 2017 до 2019 року. Під час другої участі українка завоювала титул, а роком пізніше дійшла до фіналу, де поступилась австралійці Ешлі Барті.

Еліна Світоліна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Світоліна поділилася, що причин, чому вона вирішила розлучитися з чоловіком - французьким тенісистом Гаелем Монфісом після п'яти років шлюбу, було декілька. Тенісистка написала, що після того, як прожила більш ніж 4,5 року в умовах війни, вона зрозуміла, що не почувається по-справжньому щасливою. Також спортсменка додала, що деякі речі просто занадто особисті, щоб поділитися ними публічно.

Також ми писали, що видання L'Equipe вказало, що Монфіс раптово оголосив про завершення професійної кар'єри через розлучення з українською тенісисткою. Сезон-2026 став останнім у кар'єрі 40-річного спортсмена. Цього місяця він офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи, що підтвердили в Міжнародному агентстві з доброчесності у тенісі. За даними, Монфіс мав попрощатися під час виступів на турнірі у Ліоні й паризькому "Мастерсі".

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