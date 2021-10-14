"Чому ми не можемо мріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі та сусідніх з ним країнах?",- задався питанням Джанні Інфантіно.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував Ізраїлю прийняти чемпіонат світу з футболу-2030 разом з сусідніми країнами.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інфантіно підняв питання про проведення турніру в цьому регіоні під час свого візиту до Ізраїлю і зустрічі з прем'єр-міністром країни Нафталі Беннеттом.

"В ході обговорення глава ФІФА висловив ідею про те, що у 2030 році Ізраїль міг би провести чемпіонат світу з футболу разом з іншими країнами регіону, в першу чергу з Об'єднаними Арабськими Еміратами", - повідомив представник Беннетта.

Сам Інфантіно заявив:

"Чому ми не можемо мріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі та сусідніх з ним країнах? З урахуванням "Авраамських угод", чому б нам не зробити це тут, в Ізраїлі, і сусідніх країнах Близького Сходу, включаючи Палестину?".

При цьому наголошується, що візит Інфантіно до Ізраїлю не сподобався палестинцям, які скасували зустріч між ним і Палестинською футбольною асоціацією.

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Інфантіно з'явився на двох заходах, що включали відкриття "Центру Фрідмана за мир через силу" в Музеї толерантності в Єрусалимі, який відкрив колишній посол США в Ізраїлі Девід Фрідман. Палестинців обурили зв'язок Інфантіно з Фрідманом, політика якого, на їхню думку, призвела до розриву зв'язків з США, а також розташування музею в Єрусалимі.

Загострення на Близькому Сході

Загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами "Хамас" і "Ісламський джихад" відбулося в травні.

В результаті протистояння загинули 230 палестинців і 12 ізраїльтян.

21 травня набув чинності режим припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Газа.

Автор: Антон Дудар