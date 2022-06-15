У вівторок, 15 червня, національна збірна Коста-Ріки обіграла Нову Зеландію в стикових матчах і пробилася на ЧС-2022 в Катарі.
Єдиний гол на третій хвилині забив колишній нападник лондонського "Арсеналу" Жоель Кемпбелл. З 69-ї хвилини новозеландці грали в меншості: пряму червону картку отримав нападник Коста Барбарусес, незадовго до цього вийшов на заміну.
Коста-Ріка стала останньою командою, яка відібралася у фінальну стадію чемпіонату світу. Напередодні, 13 червня, ще одну путівку на ЧС завоювала збірна Австралії, в серії пенальті перегравши Перу.
Таким чином, визначилися всі 32 учасники фінальної стадії світової першості.
Європа: Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс.
Південна Америка: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай.
Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Туніс.
Азія: Іран, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Японія, Австралія.
Північна Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Ріка.
Нагадаємо, в квітні, відбулося жеребкування фінальної стадії ЧС-2022.
Згідно з регламентом всі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу.
Результати жеребкування ЧС-2022
Група A: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор
Група B: Англія, США, Іран, Уельс
Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія
Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія
Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка
Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада
Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун
Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана
Додамо, що національна збірна України не змогла пробитися на мундіаль в Катарі. У півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 підопічні Петракова обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі українці мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.
ЧС-2022: що потрібно знати про турнір
- Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
- Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.
- ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.
- Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу.