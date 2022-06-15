Збірна Коста-Ріки останньою відібралася на чемпіонат світу в Катарі.

У вівторок, 15 червня, національна збірна Коста-Ріки обіграла Нову Зеландію в стикових матчах і пробилася на ЧС-2022 в Катарі.

Єдиний гол на третій хвилині забив колишній нападник лондонського "Арсеналу" Жоель Кемпбелл. З 69-ї хвилини новозеландці грали в меншості: пряму червону картку отримав нападник Коста Барбарусес, незадовго до цього вийшов на заміну.

Коста-Ріка стала останньою командою, яка відібралася у фінальну стадію чемпіонату світу. Напередодні, 13 червня, ще одну путівку на ЧС завоювала збірна Австралії, в серії пенальті перегравши Перу.

Таким чином, визначилися всі 32 учасники фінальної стадії світової першості.

Європа: Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс.

Південна Америка: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай.

Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Туніс.

Азія: Іран, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Японія, Австралія.

Північна Америка: Канада, США, Мексика, Коста-Ріка.

Нагадаємо, в квітні, відбулося жеребкування фінальної стадії ЧС-2022.

Згідно з регламентом всі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть до 1/8 фіналу.

Результати жеребкування ЧС-2022

Група A: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор

Група B: Англія, США, Іран, Уельс

Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія

Група D: Франція, Данія, Туніс, Австралія

Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка

Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада

Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун

Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

Додамо, що національна збірна України не змогла пробитися на мундіаль в Катарі. У півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 підопічні Петракова обіграли збірну Шотландію з рахунком 3:1, а у фіналі українці мінімально поступилися Уельсу з рахунком 0:1.

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