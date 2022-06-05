Збірна України з командою Уельсу визначать останнього учасника ЧС-2022 від Європи.

5 червня збірна України з футболу зіграє фінал плей-оф відбору до чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Суперником команди Олександра Петракова буде Уельс.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Уельс - Україна: де дивитися фінал відбору до ЧС-2022

Стартовий свисток – о 19:00 за київським часом. Зустріч відбудеться на стадіоні "Кардіфф Сіті" в столиці Уельсу.

Арбітром гри буде іспанський рефері Антоніо Матео Лаос. Цей суддя працював на поєдинках збірної України тричі: у 2019 році "жовто-сині" знищили Сербію (5:0), у 2021 році обіграли Боснію і Герцеговину (2:0), а у 2017 році поступилися Хорватії (0:1).

Уельс - Україна: букмекери зробили прогноз на доленосний матч

Фінал плей-оф відбору до ЧС-2022

Уельс - Україна - 0:0

Онлайн-трансляція

"Жовто-сині" у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2022 здолали шотландців з рахунком 3:1. Гра пройшла в Глазго й за Україну голами відзначилися Ярмоленко, Яремчук та Довбик.

Уельс 24 березня у своєму півфіналі переграв Австрію завдяки дублю Гарета Бейла (2:1).

Загалом Україна та Уельс перетиналися тричі в історії. У 2001 році команди були в одній відбірковій групі на ЧС-2002 - тоді обидва матчі завершилися з рахунком 1:1. А у 2016 році колективи провели товариський поєдинок в Києві й звитягу здобули на той момент підопічні Михайла Фоменка - 1:0.

Україна була на чемпіонатах світу лише одного разу в історії - у 2006 році. Уельс теж тільки один раз брав участь на мундіалях - в 1958 році. Цікаво, що обидві збірні на дебютних ЧС діставалися стадії 1/4 фіналу.

"Дракони" посідають в рейтингу ФІФА на цю мить 18-ту позицію, а Україна - 27-му.