Збірні України та Уельсу розіграють путівку на чемпіонат світу в Катарі.

У неділю, 5 червня, в Кардіффі відбудеться фінальний матч плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022, в якому національна збірна України зустрінеться з Уельсом. Зустріч прийме стадіон "Мілленіум".

Напередодні українці провели приголомшливий матч в рамках півфіналу плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Підопічні Олександра Петракова, в цей неймовірно складний для країни час, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" розбили шотландців з рахунком 3:1.

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Незважаючи на те, що українські футболісти не мали достатньо ігрової практики і були не в найоптимальніших фізичних кондиціях, вони показали свій характер, незламний український дух і домоглися тріумфу.

Зі складу збірної України, який грав проти Шотландії, складно виділити якихось окремих футболістів. Всі зіграли на високому рівні, всі продемонстрували свої найкращі якості і це була командна перемога.

Однак, були і похибки. Збірна України в другій половині матчу проти Шотландії підсіла, було помітно, що фізично команда не може тримати темп весь матч. Це ледь не призвело до втрати результату. Будь трохи точними нападники шотландської команди в завершальній стадії, ми могли б отримати й інший результат. Цим буде пробувати скористатися і збірна Уельсу.

Збірній України потрібно знайти баланс, грамотно розподілити сили на весь матч проти Уельсу, щоб не допустити таких провалів в обороні, як в кінцівці гри з шотландцями. Тоді ми зможемо побачити нашу команду на ЧС в Катарі.

Обидві команди неймовірно мотивовані, обидві команди дуже хочуть потрапити на мундіаль. Для багатьох гравців, хто гратиме в цьому протистоянні це буде чи не останній шанс зіграти на великому турнірі. Це історія Ярмоленка, він про це говорив неодноразово, це історія і валлійця Гарета Бейла.

Можливо дуель лідерів і капітанів команд Ярмоленка і Бейла стане ключовою в цьому протистоянні. У них дуже схожа історія. Наш капітан отримував мало ігрової практики в "Вест Хемі" протягом сезону, Бейл практично не грає в "Реалі". Але в іграх за свої збірні це зовсім інші футболісти. Вони віддають все на полі і б'ються на результат до кінця. Обидва заслуговують поїхати на мундіаль, але поїде тільки один.

Кому дістанеться останній квиток до Катару: валлійцям, які не грали на чемпіонатах світу з 1958 року, або ж Україні, яка провела видатний матч з Шотландією?

Уельс - Україна: прогнози букмекерів на матч

Букмекери не змогли визначити явного фаворита фіналу.

Аналітики дають на перемогу Уельсу в основний час коефіцієнт 2,70, на нічию - 3,00, а на перемогу збірної України - 2,85.

Прохід підопічних Олександра Петракова на ЧС-2022 оцінений коефіцієнтом 1,93, а збірної Уельсу - 1,87.

Також варто відзначити, що експерти впевнені в тому, що гра в Кардіффі буде малорезультативною. На те, що футболісти не заб'ють більше двох м'ячів, пропонується коефіцієнт - 1,50.

Збірна України: шлях на ЧС-2022