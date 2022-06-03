Футболістам збірної України залишилося подолати останній бар'єр на шляху до ЧС-2022 в Катарі.

У неділю, 5 червня, відбудеться поєдинок фіналу плей-офф відбору на ЧС-2022, в якому збірна Уельсу зіграє проти України.

Гру прийме стадіон "Міленіум" в місті Кардіфф. Обслужить матч арбітр з Іспанії Антоніо Матеу Лаос.

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Гра з Уельсом - останній бар'єр, який потрібно подолати національній збірній України, щоб завоювати заповітну путівку на мундіаль в Катарі.

Уельс - Україна: де дивитися матч

На території України матч транслюватимуть телеканали "Індиго TV", а також "Футбол 1" і платформа oll.tv.

Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом.

Варто відзначити, що спочатку матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 за участю України повинні були пройти в кінці березня, проте були перенесені через військове вторгнення Росії в Україну.

У рамках підготовки до вирішальних ігор кваліфікації на чемпіонат світу та матчів Ліги націй підопічні Олександра Петракова провели три спаринги. Українці перемогли німецьку "Боруссію" з Менхенгладбаха (2:1) та італійський "Емполі" (3:1), а також зіграли внічию з хорватською "Рієкою" (1:1).

У півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 національна збірна України здобула перемогу над збірною Шотландії в Глазго. Голами у складі команди Олександра Петракова відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. За Шотландію гол забив Макгрегор.

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Це був перший офіційний матч нашої команди цього року.

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