Голи Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука та Артема Довбика принесли надважливу перемогу українській команді.

У середу, 1 червня, національна збірна України з футболу зіграла поєдинок півфіналу кваліфікації на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Зустріч проходила на стадіоні "Хемпден Парк" в Глазго і завершилася перемогою України.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу Шотландія - Україна

Рахунок у грі відкрили футболісти збірної України. На 33-й хвилині матчу Руслан Малиновський віддав фантастичний пас на 50 метрів на Ярмоленка і капітан збірної України переграв воротаря суперника.

На 49-й хвилині другого тайму українці подвоїли свою перевагу. Караваєв навісив у штрафну з правого флангу і Роман Яремчук головою відправив м'яч у сітку воріт.

На 79-й хвилині Шотландії вдалося скоротити відставання в рахунку, але на більше їх не вистачило. На 90+4 хвилині гри Артем Довбик вийшов один на один з голкіпером і забив третій гол України, поставивши крапку в цій грі.

Відбір на ЧС-2022. Плей-офф. 1/2 фіналу

Шотландія - Україна - 1:3

Голи: Макгрегор, 79 - Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+4

Шотландія: Гордон, Хіккі, Генлі, Купер (Хендрі, 68), Робертсон, Гілмор (Армстронг, 68), Мактоміней, Макгрегор, Адамс, Дайкс (Крісті, 46), Макгін

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Ярмоленко (Зубков, 78), Малиновський, Степаненко (Сидорчук, 90+3), Зінченко, Циганков, Яремчук (Довбик, 78)

Відео голів:

У фіналі відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України зіграє проти збірної Уельсу. Ця зустріч пройде 5 червня в Кардіффі.

Збірна України у відборі на ЧС-2022