У п'ятницю, 1 квітня, в Катарі відбулося жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу-2022 з футболу.
Своїх потенційних суперників на турнірі здобула і збірна України.
Згідно з регламентом всі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть в 1/8 фіналу.
Результати жеребкування ЧС-2022
- Група A: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор
- Група B: Англія, США, Іран, Уельс / Шотландія / Україна
- Група C: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія
- Група D: Франція, Данія, Туніс, Перу / Австралія / ОАЕ
- Група E: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка / Нова Зеландія
- Група F: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада
- Група G: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун
- Група H: Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана
Слід зазначити, що зараз відомі тільки 29 з 32 країн-учасниць турніру. Володарі ще трьох путівок на мундіаль визначаться пізніше.
Нагадаємо, що через війну, розв'язану Росією, Україна не змогла провести матч відбору проти Шотландії, який був запланований на кінець березня 2022-го.
Орієнтовно матч Шотландія - Україна відбудеться в червні, проте точна дата поки невідома. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом, який обіграв Австрію (2:1).
Підопічним Олександра Петракова потрібно буде перемагати в двох поєдинках, щоб потрапити на мундіаль.