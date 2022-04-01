Чемпіонат світу прийме Катар із 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

У п'ятницю, 1 квітня, в Катарі відбулося жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Своїх потенційних суперників на турнірі здобула і збірна України.

Згідно з регламентом всі національні команди були розподілені на вісім груп, по чотири збірні в кожній. Переможці та другі команди своїх квартетів вийдуть в 1/8 фіналу.

Результати жеребкування ЧС-2022

Група A : Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор

: Катар, Нідерланди, Сенегал, Еквадор Група B : Англія, США, Іран, Уельс / Шотландія / Україна

: Англія, США, Іран, Уельс / Шотландія / Україна Група C : Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія

: Аргентина, Мексика, Польща, Саудівська Аравія Група D : Франція, Данія, Туніс, Перу / Австралія / ОАЕ

: Франція, Данія, Туніс, Перу / Австралія / ОАЕ Група E : Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка / Нова Зеландія

: Іспанія, Німеччина, Японія, Коста-Ріка / Нова Зеландія Група F : Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада

: Бельгія, Хорватія, Марокко, Канада Група G : Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун

: Бразилія, Швейцарія, Сербія, Камерун Група H : Португалія, Уругвай, Південна Корея, Гана

Слід зазначити, що зараз відомі тільки 29 з 32 країн-учасниць турніру. Володарі ще трьох путівок на мундіаль визначаться пізніше.

Нагадаємо, що через війну, розв'язану Росією, Україна не змогла провести матч відбору проти Шотландії, який був запланований на кінець березня 2022-го.

Орієнтовно матч Шотландія - Україна відбудеться в червні, проте точна дата поки невідома. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом, який обіграв Австрію (2:1).

Підопічним Олександра Петракова потрібно буде перемагати в двох поєдинках, щоб потрапити на мундіаль.

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