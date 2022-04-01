У Досі відбулося жеребкування фінальної стадії ЧС-2022.

У п'ятницю, 1 квітня, в Досі (Катар) відбулося жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Своїх потенційних суперників на турнірі здобула і національна збірна України.

За результатами жеребкування збірна України потрапила в групу B до Англії, Ірану і США.

Нагадаємо, що через війну, розв'язану Росією, Україна не змогла провести матч відбору проти Шотландії, який був запланований на кінець березня 2022-го.

Орієнтовно матч Шотландія - Україна відбудеться в червні, проте точна дата поки невідома. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом, який обіграв Австрію (2:1).

Підопічним Олександра Петракова потрібно буде перемагати в двох поєдинках, щоб потрапити на мундіаль.

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