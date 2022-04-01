У п'ятницю, 1 квітня, в Досі (Катар) відбулося жеребкування фінальної стадії Чемпіонату світу-2022 з футболу.
Своїх потенційних суперників на турнірі здобула і національна збірна України.
За результатами жеребкування збірна України потрапила в групу B до Англії, Ірану і США.
Нагадаємо, що через війну, розв'язану Росією, Україна не змогла провести матч відбору проти Шотландії, який був запланований на кінець березня 2022-го.
Орієнтовно матч Шотландія - Україна відбудеться в червні, проте точна дата поки невідома. Переможець цієї пари зустрінеться з Уельсом, який обіграв Австрію (2:1).
Підопічним Олександра Петракова потрібно буде перемагати в двох поєдинках, щоб потрапити на мундіаль.
ЧС-2022: що потрібно знати про турнір
- Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі буде проходити з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
- Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.
- ЧС-2022 - перший, який буде проведений не влітку, а в листопаді-грудні.
- Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 найкращих команд світу.